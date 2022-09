Powell, Dragons pinulbos Bossing

Mga laro bukas: (Philsports Arena)

3:00pm — Terrafirma vs Converge

5:45pm — NLEX vs Rain Or Shine

KUMOLEKTA si Myles Powell ng 42 puntos, walong rebounds, tatlong assists, isang steal at isang block para bitbitin ang guest squad na Bay Area Dragons sa impresibong 133-87 pagdurog sa Blackwater Bossing sa pagbubukas ng 2022 PBA Commissioner’s Cup sa Mall of Asia Arena, Miyerkoles.

Ibinuhos ni Powell ang 14 puntos sa unang yugto upang bitbitin ang Dragons sa pagkapit sa abante matapos na maiwanan sa 5-2 sa pagububukas ng laban tungo na sa pagkontrol sa buong laro.

Ibinigay ni Jinhua Song sa ipinasok nitong dalawang free throws ang pinakamalaking 46 puntos na kalamangan ng mga Dragons sa natitirang 26 segundo na nagpalasap ng pinakamasaklap na kabiguan sa kasaysayan ng prangkisa ng Blackwater Bossing.

Ang kabiguan ay ang ikalawang all-time most lopsided PBA game sa MOA Arena sapol na itala ng Star Hotshots ang panalo kontra Kia sa 128-61 noong 2017 Governor’s Cup eliminations.

Itinala naman ng Dragons ang pinakamalaking panalo ng isang guest team sa kasaysayan ng liga sa 46 puntos na panalo na 10th all-time biggest winning margin.

Ito din ang pinaka-lopsided na laro sa PBA sapol noong manalo ang Star Hotshots kontra Meralco, 120-73, sa 2017 Philippine Cup.

Huling nagwagi ang isang guest team sa PBA noong magkampeon ang binuong national squad na Northern Cement Consolidated (NCC) taong 1985 na sinundan ang naunang Nicholas Stoodley noong 1984. (Lito Oredo)