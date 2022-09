Pinoy resto swak sa NY Times favorite

Hindi talaga nagpapahuli pagdating sa mga pagkain ang mga Pinoy. Bukod kasi sa masarap, talagang hahanap-hanapin mo ang serbisyo ng mga crew. Kaya naman hindi kataka-taka na mapabilang sa isa na namang listahan bilang best restaurant ang isang resto na pag-aari ng Pinoy!

Napabilang sa New York Times 50 best restaurant in America ang contemporary Pinoy resto na Abacá. Makikita ito sa Kimpton Alton Hotel sa San Francisco, California.

Pag-aari ang Abacá resto ni San Francisco Chronicle Rising Star Chef Francis Ang at ang kanyang asawa at co-owner na si Dian.

Ang listahan ng prestihiyosong publication ay inilabas noong September 19, 2022 kung saan pinuri ang nasabing resto dahil sa pagpapakita ng kulturang Pinoy at paghahain ng mga pagkaing kilala sa ‘Pinas tulad ng lumpia at mga pastries tulad ng pan de coco at ensaymada. Ayon pa sa magazine, pinapakita ng restaurant ang “beauty and vibrance” ng Pinoy culture and cuisine.

“In a soaring, sunlit dining room framed with hanging plants, Francis and Dian Ang and the team behind the Filipino pop-up Pinoy Heritage make every dinner feel like a party, complete with pancit and lumpia, habit-forming barbecue sticks of beef tongue and homemade longanisa,” ayon sa NY Times.

Dagdag nito, “Look for a QR code that leads you to a “secret” menu of some of the Ang family’s favorite snacks, including balut and duck hearts.”

Hindi na bago ang mga pagkilala sa Abaca dahil bago pa mapabilang sa listahan ng New York Times, kinilala na rin bilang best restaurant ang Abaca ng ibang publications tulad ng Esquire US at Eater dahil sa modern take nito sa mga nakasanayang pagkain ng mga Pinoy. (MJ Osinsao)