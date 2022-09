Pia kakabugin si Anne sa NY marathon

Nagpasiklab si Anne Curtis noon! Si Pia Wurtzbach naman ngayon ang dapat abangan.

Yes, sasalang nga si Pia sa New York Marathon sa November 6.

Puspusan na ang ginagawang paghahanda ni Pia para sa isa sa pinakamalaking ‘marathon for a cause’ na sinasalihan ng maraming netizen sa iba’t ibang panig ng mundo, kabilang na ang mga kilalang personalidad sa buong mundo.

Binahagi ni Pia sa Instagram ang mga video, photo na tumatakbo siya, na bahagi ng kanyang training.

Dinadaga nga si Pia sa kanyang mayamang dibdib dahil sa alalahaning baka hindi nya makayang tapusin ang activity at maglakad na lang sa sobrang pagod.

Tatakbo si Pia sa 42 kilometers, sa malamig na klima sa New York.

Ganito rin ang naging eksena ni Anne noong 2016 nang mapagtagumpayan niyang tapusin ang event.

Iwawagayway ni Pia ang Philippine flag sa oras na marating na niya ang finish line.

“Less than 2 months before @nycmarathon. I’m not gonna lie. I get nervous when I think about Nov. 6. Any running advice from marathoners would be really helpful. I mean what do you even wear? Do you wear your name on your shirt? A flag? I’m so clueless.

“When it comes to my training naman, I have coach @gabbrosario training me everyday. We started early this year and his goal for me is to finish strong. Ayaw naming na maglakad ako.”

“42kms! Lord kaya ko to,” sabi ni Pia.

Hirit ni @lorigmwarren, mag-ingat si Pia sa posibleng aksidente, disgrasya.

Lani pinadapa ng ‘shingles’

Shingles nga ang tumama kay Lani Misalucha, dahilan para makansela ang dapat sana ay show niya sa isang casino hotel sa California.

Sa larawang may hawak itong sanga ng malunggay sa kanyang Instagram, kinuwento niyang kung kailan sya tumanda saka pa sya nasapol ng shingles.

Maganda lang ang filter na ginamit sa pagkuha sa kanya ng larawan ng kanyang mister na si Papa Nols kaya hindi raw makita ang mga peklat sa kanyang mukha.

Tila pangalawang beses nang tinamaan ng shingles si Lani.

Lumalabas na mahina ang immune system, resistendiya ni Lani kaya siya napadapa ng shingles.

Nagpasalamat si Lani sa kanyang mga tagahanga at ibinalita nitong matutuloy na ang concert nya ngayong Sept. 24 at 25 sa Pechanga Resort Casino, Temecula California.