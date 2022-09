PBBM pasaklolo sa UN vs diskriminasyon

Umapela si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na wakasan na ang anti-Asian hate sa gitna ng lumalalang racist attack sa buong mundo.

Sa kanyang 20 minutong talumpati sa 77th UN General Assembly sa United Nations headquarters, sinabi ni Marcos na dapat tiyakin ng mga miyembro ng UN na ang internasyonal na sistema ay nananatiling patas hindi lamang para sa lahat ng estado ngunit higit na mahalaga para sa lahat ng mga tao.

“This system must work for the most vulnerable, especially the marginalized, migrants and refugees. The world has witnessed the enduring contribution of migrants in the fight against this pandemic. We still dream of an end to the disturbing incidents of racism, of Asian hate, of all prejudice,” pahayag ni Marcos.

Ang apela ng punong ehekutibo ay bunsod ng mga napapaulat na lumalalang racist attacks at anti-Asian sentiment sa buong mundo, lalo na sa western countries.

Noong Hulyo, sinabi ng isang migrant advocacy group na ang mga hate crime laban sa mga Pilipino, iba pang Asians at Asian-Americans sa New York City at iba pang bahagi ng Estados Unidos ay lumalala dahil sa mahinang tugon ng lahat ng kinauukulang partido. (Dollly Cabreza)