Pagtataguyod sa mas mabilis na usad ng hustisya para sa mga Pilipino

Napakahalaga ng pangangasiwa ng hustisya para sa isang bansa. Ang pagkakaroon ng maayos, mabilis, patas at mapagkakatiwalaan na justice system ay isa sa mga pundasyon ng demokrasya at soberanya ng isang bansa.

Maipagmamalaki man natin na ang Pilipinas ay mayroon na nito ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi na natin ito mas mapapabuti pa. Responsibilidad namin bilang mga mambabatas na tulungan ang sangay ng hudikatura na magampanan lalo nang mabuti ang kanyang mandato para maproteksyunan ang mga Pilipino ng ating mga batas.

Alalahanin natin na kapag hindi magampanan ng justice system nang maayos ang tungkulin nito, baka mawalan ng tiwala sa mga korte at batas ang mga mamamayan ng naturang bansa. Sa kalaunan, posibleng mauwi ito sa kawalan ng tiwala at respeto sa pamahalaan mismo at maaaring magresulta sa kaguluhan, rebelyon at tuluyang pagbagsak ng sistema ng gobyerno.

Nananatili pa ring malaking problema sa Pilipinas ang patung-patong na mga kaso na nagdudulot ng mabagal na usad ng hustisya, lalo na para sa mga karaniwang Pilipino. Sabi nga nila, “Justice delayed is justice denied.”

Sa katunayan, noong administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, napakaraming mga Pilipino ang lumalapit sa amin upang humingi ng tulong sa kanilang mga kaso. Hindi naman tayo pwede makialam dahil nasa lehislatibong sangay ako, samantalang nasa ehekutibong sangay naman ang dating pangulo, at nirerespeto rin namin ang kalayaan ng ating hudikatura. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala tayong magagawa.

Ito po ang dahilan kaya muli kong inihain sa Senado ang Senate Bill No. 1186 at 1187 na naglalayong lumikha ng mga karagdagang dibisyon sa Court of Appeals at National Labor Relations Commission sa bansa para mas mapabilis ang pag-usad ng mga kaso sa hudikatura at maging sa labor disputes na saklaw ng NLRC sa ilalim ng Department of Labor and Employment.

Layunin ng mga ito na maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mabilis na paglilitis at disposisyon ng mga kaso.

Sa tulong ng mga panukalang batas na ito, maiiwasan ang pagkaantala sa pangangasiwa ng hustisya at pagreresolba ng mga labor cases. Layunin din ng mga ito na magbigay ng mas maaasahan, walang kinikilingan, at mabilis na paghahatid ng hustisya.

Nararapat lamang nating ayusin ang ating burukrasya, kasama na riyan ang court system sa bansa, para maiwasang bumara sa mga docket ng mga korte ang mga kasong naghihintay ng mas mabilis na aksyon mula sa hukuman.

Marami sa mga kababayan natin ang sang-ayon sa ating sentimiyento at rason sa pagpasa ng mga batas na ito. Sinasabi pa ng iba nating mga mamamayan na ang hustisya sa bansa kung minsan ay para lamang sa mga mayayaman, kaya naman umaasa ang marami nating kababayan na mas maisasaayos ito.

Matagal na naming layunin at misyon ni dating pangulong Duterte na tumulong sa mga kababayan nating may kaso na magkaroon ng hustisya. Kabilang diyan ang ilang miyembro ng ating pulisya. Minsan, kahit sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, sila ay nakakasuhan o nasususpinde habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Apektado ang kanilang hanapbuhay at ang obligasyon sa kanilang binubuhay na pamilya.

Alam naman po natin kung gaano kabigat ang responsibilidad ng ating mga sundalo, pulis, at iba pang uniformed personnel. Sa pagnanais nilang gampanan ang kanilang mandato, sila pa ang iniipit at nakakasuhan kapag may nakakabanggang mga maimpluwensiyang tao.

Ito ang rason kung bakit nais nating bigyan sila ng sapat na suportang legal upang maproteksyunan nila ang kanilang sarili, basta nasa tama sila at ginagampanan ang kanilang tungkulin nang naaayon sa batas.

Kaya sa 19th Congress, muli akong nag-file ng Senate Bill No. 422 na magbibigay ng free legal assistance sa sinumang officer at enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na sangkot sa kaso o reklamo na may kinalaman sa kanilang tungkulin. Palaging nasa frontline ang ating mga pulis at sundalo upang masigurong ligtas ang ating mga mamamayan. Nararapat lang na mabigyan natin sila ng kaukulang suporta para mas magampanan nila ang kanilang tungkulin sa lipunan.

Hindi po tayo mapapagod na ipaglaban ang mga panukalang batas na ito at mga polisiya na magsasaayos sa ating burukrasya. Kaakibat ng ating pangkalahatang layunin na mailapit sa tao ang serbisyong kinakailangan nila at ang paghahatid din ng hustisya sa mga kababayan nating walang ibang masasandalan kundi ang gobyerno at mga batas na hangaring proteksyunan sila.

Tiwala ako na kapag natiyak nating nabibigyan ng hustisya ang bawat biktima ng krimen, mabibigyan din natin ang buong sambayanang Pilipino ng mas ligtas at maginhawang buhay hanggang sa susunod na mga henerasyon.