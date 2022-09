P68B nabawas! DPWH pondo mas mababa next year

PINUNA ni House Deputy Minority Leader at Basilan Rep. Mujiv Hataman ang pagtapyas sa budget ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para sa 2023 na taliwas umano sa layunin ng gobyerno na maparami ang mapapasukang trabaho.

Sa deliberasyon ng budget, nagtanong si Hataman kay House Committee on Appropriations Senior vice chairperson at Marikina Rep. Stella Quimbo kaugnay ng pagbaba ng budget ng DPWH mula P785.24 bilyon ngayong taon ay bababa ito sa P717.31 bilyon.

Sinabi ni Quimbo na ang infrastructure budget ay hindi lamang umano makikita sa DPWH kundi sa ibang ahensya rin gaya ng Department of Transportation (DOTr) at Department of Information and Communications Technology (DICT).

Ayon kay Quimbo umabot sa P1.019 trilyon ang budget para sa imprastraktura sa 2023.

Sinabi ni Hataman na nais nitong malaman ang dahilan ng Deve¬lopment Budget Coordination Committee sa kanilang pagtapyas sa budget ng DPWH. (Billy Begas)

Meta: Sinita ng isang kongresista ang pagtapyas sa pondo ng DPWH at posibleng maging dahilan ng kabiguan ng gobyerno na magkaloob ng mas maraming trabaho na nauna nitong puntirya para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya.