Netizen kina Jhong, Vice: ‘Wag magbulag-bulagan’

Marami ang nag-abang sa reaksyon ng mga ‘It’s Showtime’ host sa pagkakulong ni Vhong Navarro. Sa umpisa pa lang ng programa ay malungkot na ang lahat, at pilit ang kanilang pagpapasaya sa madlang pipol.

Pero, sabi nga, the show must go on, kaya larga lang sila.

Anyway, nagbigay ng mensahe ang pinakamalapit kay Vhong na si Jhong Hilario, na kasama nga niya sa grupong Streetboys noon pa.

“Hi pre, Kuys Vhong dito lang kami, kapit lang, we love you.”

Ganun din si Vice Ganda na nagpasimuno ng group hug sa kanila. Pero, kapansin-pansin naman ang paninita ng mga netizen kina Vice, Jhong, na dapat daw ay hindi magbulag-bulagan ang dalawa.

Si Vice raw ay matapang magsalita sa mga isyu, pero bakit sa sitwasyon ni Vhong ay tikom ang bibig niya, lalo na sa pag-iyak ng mga sabi-sabing mga biktima?

Pero, sabi nga, sa ngayon ay inosente si Vhong habang nililitis pa ang kaso. Kaya hindi dapat humusga agad ang iba. (Rb Sermino)