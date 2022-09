Mga pekeng kumukubra ng ayuda tutugisin

Pinayuhan ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo ang mga personnel ng ahensya na maging mas mapagbantay laban sa mga indibidwal na sinasamantala ang mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo

Ito ay nang maaresto ang isang lalaki na nakilalang Jeremiah Sarment sa isinagawang entrapment noong Setyembre 16 dahil sa paggamit umano ng pekeng ID at pagsusumite ng mga pekeng dokumento para maka-avail ng tulong medikal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).

Si Sarment ay gumamit ng iba’t ibang pangalan at identification card upang makahingi ng tulong medikal na may mga mga papeles pa mula sa isang ospital ng gobyerno na nagsasabing siya ay may karamdaman.

Nang beripikahin ng ahensya ang pagkakakilanlan ng suspek, nadiskubreng gumamit ito ng pekeng pangalan na Alexander Diaz Bartolo, at nagke-claim ng tulong medikal mula sa DSWD Central Office at Field Office-National Capital Region. (Dolly Cabreza)

Meta: Binalaan ng DSWD ang mga nagpapanggap na kukuha ng ayuda na hindi na makakalusot ang mga ito dahil sa pinaigting na pagbabantay na gagawin ng departamento.