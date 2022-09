Mababang inflation nakaamba sa Malaysia

Tinaas man ng Asian Development Bank ang inflation forecast nito para sa SouthEast Asia, ibinaba naman nito ang inflation forecast para sa Malaysia na inaasahan itong magtala ng pinakamabagal na inflation sa rehiyon ngayong taon.

Ang inflation ay ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at tinaas ng ADB ang forecast nito ng inflation sa South East Asia dahil sa pagmahal ng presyo ng langis sa world market at ng iba pang mga commodities at sa pagtaas ng interest rates ng maraming mga mayayamang bansa.

Mula sa forecast na 3.7% nung Abril, tinaas ng ADB ang forecast nitong inflation sa Southeast Asia sa 5.2% kahapon.

“Malaysia is the exception to both these trends. Here, price controls and subsidies on oil and basic food products led to a downward revision to the inflation forecast for 2022,” sabi ng ADB.

Binaba ng ADB ang forecast na inflation nito sa Malaysia sa 2.7% nga¬yong taon mula sa naunang forecast na 3% dahil sa pagpapatupad nito ng price control kung saan pinagbawal ng pamahalaan ang pagtataas ng presyo ng ilang mga produkto.

Tanging ang Malaysia lamang ang binabaan ng ADB ng inflation forecast sa Southeast Asia ngayong taon. (Eileen Mencias)