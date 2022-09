Karera Tips Ni JP Gonzales

Setyembre 22, 2022 – Huwebes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Robin Hood, 1 Charm Campaign, 2 Namayan

R02 – 4 Bowties And Charm, 2 Don Damiano, 1 Goldbar, 6 Determinado

R03 – 4 Grand Laughter, 6 Hot Rots Hearts, 1 Stand By Me, 3 Caloocan Girl

R04 – 6 Hot Legs, 3 A Certain Smile, 5 Shining Angel, 1 Just And Fierce

R05 – 4 Lake Balinsasayao, 3 Sonic Clay, 2 Cole Is A Roll

R06 – 1 Laughing Tiger, 5 Magnum Force, 2 Classy Babe, 6 Hunyo Disinueve

R07 – 7 Happy Julliane, 10 SeƱorita Bonita, 6 Tanforan, 9 Pendant

Solo Pick: Robin Hood, Grand Laughter, Lake Balinsasayao

Longshot: Happy Julliane