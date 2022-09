Kalei raratrat sa F2 Logistics

TATANGKAING maihatid sa kauna-unahang kampeonato sa Premier Volleyball League (PVL) ng nagbabalik na hatawerang sina Tyler-Marie Kalei Mau at beteranang American balik-import Lindsay Marie Stalzer para sa F2 Logistics Cargo Movers sa Reinforced Conference na nakatakdang simulan sa Oktubre 8.

Parehong magde-debut sa PVL ang 27-anyos na Filipino-American na si Mau at ang beteranang professional spikers na si Stalzer, na nakapaglaro na sa Puerto Rico, Spain, Slovenia, Thailand, Indonesia, Finland, Switzerland, France, US at Pilipinas para sa Cignal HD Spikers, Petron Blaze Spikers, Foton Tornadoes at Cargo Movers.

“Welcome back @lindsaystalzer! We can’t wait to practice with you! #LetsMoveNow #LetsGoF2LetsGo,” ayon sa kanilang official Facebook post.

Hindi na maituturing na bago sa Philippine volleyball ang dating national team member na si Mau na nagawang maglaro at manalo ng bronze medal sa 2019 ASEAN Grand Prix sa Nakhon Ratchasima, Thailand .

Naglaro rin si Kalei sa 2019 Southeast Asian Games matapos mabigyan ng karapatan ng FIVB na makapaglaro bilang miyembro ng national squad.

Nagsimulang maglaro sa Cargo Movers ang Kahalu, Hawaii-born spiker noong 2019 All-Filipino at Invitational tournament sa Philippine SuperLiga na nagresulta sa dalawang kampeonato.

Naging malaking tulong rin ito sa pagkuha ng titulo sa Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League na nilahukan ng lima pang koponan.

Subalit ngdesisyon itong muling bumalik sa international stage para lumaro sa Changos de Naranjito sa Puerto Rico, na nauna nang sumabak sa United Volleyball Club sa US at Indias de Mayaquez sa Puerto Rico. (Gerard Arce)