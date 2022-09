Ivana pinarusahan ang mga manyakol

Hindi na nakakatuwa para sa mga babaeng imposibleng hindi kayang maabot o makuha ang alindog at kaseksihan ni Ivana Alawi, at parusa naman ang turing sa digital queen ng mga manyakol na nagnanais na kontrolin ang libog sa kanilang katawan.

Nagpasabog na naman ng “tukso” at “inggit” si Ivana sa isa sa mga latest photo posting nya sa Instagram.

Masisilip sa IG ni Ivana na naka-side profile sya at seksing-seksi sa suot na bathing suit.

Hindi na bago kay Ivana ang paghuhubad sa social media. Pero ang laging bago nito ay ang paiba-iba ng level ang kanyang sex appeal.

Sa larawang ito, malinaw na makikita ang malaking puwet ni Ivana na nakausli nang husto.

Para itong sasakyan na may pick-up sa likod at loaded ng mga accessories kaya naman takaw-pansin sa mata ng mga nakakakita at napapahanga.

Sa alindog na ito ni Ivana, hindi maiwasang mainis ang ilan sa mga kapwa nya babae dahil hindi sila nabiyayaan ng ganitong kaseksihan at kagandahan.

Lunurin man nila ang sarili sa gym, araw-arawin man nila ang bumisita sa mga beauty clinic, never nilang mapapantayan ang ganda at kaseksihan ni Ivana.

Sa mga manyakol naman, kahit gusto nang maging payapa ang sex life ng mga ito, hindi maaaring hindi nila pagnasaan at paligayahin ang sarili sa nakalatag na tukso sa itsurang ito ni Ivana. (Rey Pumaloy)