Imee, Darryl kinopya ‘MMK’ ni Charo

May bagong inihain si Direk Darryl Yap sa kanyang mga followers matapos ang “Kape Chronicles” noong campaign season.

Ang bagong serye na “Kalimutan Mo Kaya” ay nagtatampok pa rin kay Sen. Imee Marcos na nagbabasa ng mga sulat at nagbibigay ng payo matapos mailahad ang isang istorya.

Mala-MMK o “Maalaala Mo Kaya” ni Charo Santos-Concio ang naturang serye ni Darryl at mapapanood na ngayon sa Vincentiments page sa Facebook.

Tila may patama na naman ito sa mga kakampink at Martial Law victims dahil alam ng lahat na gamit na gamit nila ang #neverforget at #neveragain.

Mistulang sinadya rin na sa petsang Setyembre 21 inilabas ang serye dahil ito rin ang petsa kung saan pinirmahan ni noo’y Pres. Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation 1081 o ang Martial Law sa bansa noong 1972.

“Imee Marcos po, na nagsasabing #JustForget. Just forget the hate and revenge. Love and forgive #AgainAndAgain. Ito po ang ‘Kalimutan Mo Kaya,'” pambungad ng senadora sa “KMK”.

Tumakbo ang episode 1 ng “KMK” sa istorya ni @RosyCheeksMapagmahal at sa kanyang babaerong dyowa na si Sonny Boy. May eksena pa kung saan sampalan to da max sina Rosy at ang kabit ni Sonny, na sa huli ay mistaken identity lang pala.

Maikukumpara nga ito sa “MMK” ni Charo, ngunit mas hi-tech na ang serye ni Darryl dahil imbes na snail mail ay “iMEEsenger” ang gamit ng senadora.

Pinayuhan ni Imee ang message sender na mag-move on na at kalimutan na lang si Sonny Boy.

“Hindi rin madali ang makalimot. Pero sabi nga, mas mabilis gumaling ang sugat kapag hindi kinakalikot.

“Nakakapangit ang galit!” payo pa ni Imee kay Rosy. (Batuts Lopez)