Huli pero ‘di kulong: Adam Levine umaming nagkasala sa asawa

Nagsalita na si Maroon 5 frontman Adam Levine sa gitna ng kontrobersiyang kinasasangkutan nito tungkol sa pangangaliwa sa asawang si Behati Prinsloo.

Idinaan niya ito sa kanyang Instagram stories nitong Martes.

“A lot is being said about me right now and I want to clear the air.

“I used poor judgment in speaking with anyone other than my wife in ANY kind of flirtatious manner. I did not have an affair; nevertheless, I crossed the line during a regrettable period in my life,” paliwanag pa ni Adam.

Nagsalita kasi ang modelong si Sumner Stroh na nagkaroon umano sila ng relasyon ni Adam at halos isang taon na ito. Napilitan siyang magsalita dahil may nagkalat umano ng screen shots ng conversations nila ni Adam na aminado naman siyang sa kanya mismo nanggaling.

Dito ay huli si Levine na nakikipaglandian kay Sumner at balak pang ipangalan ang magiging anak nito sa kanyang kabit.

“In certain instances it became inappropriate; I have addressed that and taken proactive steps to remedy this with my family.

Handa umano siyang panagutan ang kanyang pagkakamali sa kanyang asawa at pamilya. Hindi na umano siya uulit pa.

“My wife and my family is all I care about in this world. To be this naive and stupid enough to risk the only thing that truly matters to me was the greatest mistake I could ever make. I will never make it again.

“I take full responsibility. We wil get through it. And we will get through it together,” pagtatapos pa ng American singer.

May ilan pa umanong lumulutang na screen shots ng pakikipag-flirt ni Adam sa iba pang babae matapos nga ang isyung ito. (Batuts Lopez)