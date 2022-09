Fake news sa martial law, tuldukan – Risa

Nakiisa si Senadora Risa Hontiveros sa panawagan laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa martial law era.

“This year casts a harsh light on our obligations to the past — it is not enough that we remember it. We must also commit to keepin¬g the truth alive,” pahayag ni Hontiveros sa ika-50 taong anibersaryo deklarasyon ng martial law.

Ayon kay Hontiveros, dapat ikalat ang rekord kilalanin, ikuwento at ipasa ang rekord ng nangyaring kalupitan noong panahon ng martial law.

Binigyang-diin naman ni Senador Sonny Angara na dapat manatiling buhay ang demokrasya sa bansa.

“Martial law or strongman rule was the flavour of the day in Asia and Southeast Asia in the 60s and 70s. I think we, over the last few decades, as a people, have come out of that experience with a commitment to democratic values and a level and competitive economic playing field,” sabi ni Angara. (Dindo Matining)

