Ex-wife Bianca: Mabuting tao si Vhong!

Hindi umano iiwan sa labang kinakaharap ngayon ng aktor na si Vhong Navarro ang kanyang dating asawa na si Bianca Lapus.

Sa isang tweet (August 2) ni Bianca noong lumabas ang desisyon ng Court of Appeals (CA) na muling buksan ang kasong rape laban sa aktor, sinabi nitong kilala niya nang lubos si Vhong at mabuti itong tao.

‚ÄúStanding by this good man. Not perfect but definitely a good kind hearted man. Otherwise it won’t be easy for me to become friends and co parent with him,” pagtatanggol pa ni Bianca sa ex-husband.

“The truth will prevail. Walang iwanan,” aniya pa.

Mayroong isang anak si Vhong kay Bianca, si Isaiah.

Sa ngayon ay kasal si Vhong kay Tanya Bautista.

Kamakailan ay nag-celebrate sila ng 3rd wedding anniversary bago pa sumuko at makulong ang aktor sa NBI detention facility sa Manila. (Batuts Lopez)