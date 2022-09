Eala lagare sa California

HINDI pa nagtatagal matapos magtala ang 17-anyos na si Alexandra “Alex” Eala ng kasaysayan sa Pilipinas sa pagwawagi sa 2022 US Open girls singles event ay balik na ito sa pagsasanay bilang paghahanda sa Women’s Tennis Association (WTA) Grand Slam.

“I’ve been practicing here in Central Coast California,” sabi ng Globe Ambassador at Rafa Nadal Acaemy scholar na si Eala habang nasa Avila Bay Athletic Club & Spa sa Avila Beach, California, United States.

Asam ni Eala maipagpatuloy ang kanyang naitalang kasaysayan bilang unang Pilipino na nakapagwagi ng·isang Grand Slam junior singles title sa pagsabak sa dalawang tornoe sa WTA.

Una nang nakapagwagi si Eala ng dalawang junior doubles Grand Slam titles bago idinagdag ang titulo ng US Open junior singles bilang No. 10 seed sa torneo na isinagawa noong Setyembre 4 hanggang 10 sa USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Winalis ni Eala ang lahat ng kanyang laban kabilang na sa titulo sa pagbigo kay No. 2 seed Lucie Havlickova ng Czech Republic, 6-2, 6-4.

Maliban kay Eala, ang isa pang Pilipino na nakapagwagi sa Grand Slam ay si Francis Casey Alcantara, na nagwagi sa 2009 Australian Open boys doubles event.

Nakaraang buwan lamang ay nagtala si Eala ng kasaysayan sa pagiging highest-ranked Pilipino sa Women’s Tennis Association (WTA) Tour sa World No. 280, upang lampasan ang kababayan na si Maricris Fernandez-Gentz, na naging No. 284 noong 1999.

Bitbit ni Eala ang World No. 297 ranking sa kanyang unang paglalaro sa ITF Women’s Circuit noong Marso 2020. (Lito Oredo)