Donny-Belle nilampaso Kyline-Mavy

Kailangang mas palakasin pa ang network, resources ng mga fan nina Kyline Alcantara, at Mavy Legaspi para makarating sa international scene o digital media platform ang kanilang mga idolo.

Hindi pa kaya ng Kyline-Mavy fans na pantayan ang angas ng Donny Pangilinan, Belle Mariano o DonBelle na nakapagposte ng ad ng kanilang mga idol sa isand digital billboard ad sa Times Square New York City.

Hanggang EDSA pa lang ang naabot ng Kyline-Mavy sa nakaposteng billboard nito, mula sa kanilang Spotify collaboration podcast na “MavLine On Me”.

Si Kyline mismo ang nagposte sa kanyang Instagram wall ng video at photo na nagpapakita ng billboard nilang dalawa ni Mav.

May subtitles itong “Maki-Third Wheel with Kyline and Mavy only on Spotify”.

But nonetheless, malaking bagay na ito sa tambalan ng dalawa at sa kanilang mga tagahanga.

Who knows, ikakagulat na lang nating mismo ang Spotify na ang maglalagay ng KyMav sa lead digital adboard sa New York o sa Los Angeles. (Rey Pumaloy)