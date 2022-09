DBM nagpasaklolo sa NBI, DILG vs scammer

Nagpasaklolo na ang Department of Budget and Management (DBM) sa Department of the Interior and Local Government (DILG) at National Bureau of Investigation (NBI) para tugisin ang mga kawatan sa likod ng pekeng solicitation letter gamit ang pangalan ng kagawaran.

Hiniling ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang tulong ng DILG para balaan ang mga lokal na pamahalaan laban sa mga scammer. Nagpatulong naman ang DBM sa NBI na tugisin at dakmain ang mga pekeng empleyado para makasuhan at makulong ang mga ito.

Sinabi ni Pangandaman na nagpapanggap na taga-DBM ang mga scammer para humingi ng pera sa mga politiko kapalit ng pangakong pabibilisin nila ang release ng kanilang Local Government Support Fund-Financial Assistance (LGSF-FA) sa ilalim ng General Appropriations Act (GAA).

Modus aniya ng mga scammer na mag-draft ng mga dokumento para papirmahan sa mga mayor kasama kunwari ang pangalan ng contractor sa gagawin nilang mga proyekto.