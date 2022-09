Cruz, Ledesma, Rivera tampok sa TOPS Forum

TATALAKAYIN ang mga sports na swimming at table tennis sa lingguhang Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) Usapang Sports alas-10:30 ng umaga, Huwebes, sa Behrouz Restaurant ss 50 Scout Tobias corner Scout Fernandez sa Timog, Quezon City.

Magiging panauhin sa nasabing forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), PAGCOR at Behrouz Restaurant ang kapapanalo lamang na si Khevine Cruz ng table tennis na kamakailan lamang ay nakapagtala ng kasaysayan para sa bansa, makakasama niya si Philippine Table Tennis Foundation, Inc. President Ting Ledesma.

Nagwagi ang 11-anyos na si Cruz ng silver medal sa U-11 boys singles category ng World Table Tennis (WTT) Youth Contender tournament sa Fashion Island Mall sa Bangkok, Thailand.

Ang nasabing manlalaro ay ang nakababatang kapatid ng table tennis sensation na si Kheith Ryhnne na sa edad na 15-anyos, ay ang pinakabatang naging miyembro ng Philippine Team na sumabak sa Vietnam Southeast Asian Games nitong Mayo.

Darating din sa talakayan si Jose Rizal University (JRU) swimming coach Chito Rivera upang ihayag ang mga nakalinyang programa ng Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA), tampok ang Novice meet sa darating na weekend sa Teofilo Ildefonso swimming pool sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ng Pilipino Star Ngayon ang mga miyembro, opisyal at sports enthusiast na makiisa sa talakayan na mapapanood din sa TOPS ‘Usapang Sports’ official Facebook page via livestreaming gayundin sa Sports Channel 45 ng pinakabagong PiKo (Pinoy Ako) online apps. (Annie Abad)