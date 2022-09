Cedric Lee kay Vhong: Wala ka nang padrino ngayon!

Vindication umano para kay Cedric Lee ang muling pagkabuhay ng kasong rape laban kay actor-host-comedian na si Vhong Navarro. Matagal umano silang naghintay upang makamit ang hustisya sa lahat ng umano’y hinalay ng aktor.

Sa eksklusibong panayam ni Niko Baua kay Lee, sinabi nitong dapat nitong harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya gaya ng pagharap din nila noon sa grave coercion case na pinagdusahan nila nang tatlong taon.

“He has to face all the charges against him. Just like we did. I feel slightly vindicated because finally we will have our day in court after almost 9 years.

“This serial rapist will finally be made to answer for all the women he raped.”

Iba na umano ang sitwasyon ngayon, at wala na umanong matatakbuhan ang aktor gaya ng tulong na nakuha nito kay ex-Sen. Leila De Lima, Tony Calvento o sa home network niyang ABS-CBN.

“He can’t hide anymore behind De Lima who’s now in jail, or Calvento who’s now dead, or ABS who lost its franchise. His modus operandi of being a serial rapist will now be exposed,” dagdag pa ni Lee.

Matatandaang ang Department of Justice (DOJ) na noon ay pinamumunuan ni De Lima ang nagpahinto ng imbestigasyon sa reklamong rape ni Deniece Cornejo laban kay Vhong.

Idinulog ni Cornejo ang kaso sa Court of Appeals (CA) at doon ay binaliktad ng korte ang desisyon at ipinag-utos sa Taguig Metropolitan Trial Court na ituloy ang pagsasampa ng kasong rape sa aktor.

Si Vhong ay suportado naman ng kaniyang “It’s Showtime” family ng Kapamilya network at ng grupo nitong Streetboys.

Lumalabas pa ngayon na hindi lang si Deniece ang umano’y naging biktima ng aktor dahil sa paglutang ng dating modelo at VJ na si Kat Alano na umaming biktima ito ng panggagahasa ng isang sikat na celebrity na ang clue ay “rhymes with wrong”. (Batuts Lopez)