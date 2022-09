Carla pinaliligaya ang sarili

Naniniwala si Kapuso actress Carla Abellana na ang tunay na kaligayahan ay mararamdaman sa puntong mag-isa ka na lang. Na hindi ang mga tao sa paligid ang makapagdidikta kung saan ka tunay na liligaya.

Sa guesting ni Carla kamakailan sa “Sarap Di Ba” ay napag-usapan ang true happiness at kung ano ang nagpapaligaya sa aktres.

“Dapat mahanap mo ‘yun sa sarili mo. Dapat hindi mo mahanap ‘yun sa ibang tao or sa ibang bagay. Dapat you’ll find happiness from within,” ayon kay Carla.

Sa pag-iisa umano mas mararamdaman sa iyong puso kung totoo bang ikaw ay masaya na.

“Saka mo siya malalaman kapag mag-isa ka na.

“Doon mo mararamdaman, doon mo maiisip kapag nagre-reflect ka na, itatanong mo sa sarili mo, ‘Masaya ba ako? Fulfilled ba ako?’ Doon mo siya mas mararamdaman,” paliwanag pa ng aktres.

Nagbigay din ng mensahe para kay Carla sina Valeen Montenegro, Ina Feleo, at Max Collins sa naturang show.

Unti-unti na ngang nakakarekober si Carla sa sakit na idinulot ng paghihiwalay nila ng aktor na si Tom Rodriguez.

At iyon din naman ang wish ni Carla noong huli nitong kaarawan.

“My birthday wish is to be happy,” say ng aktres sa kanyang Instagram account. (Batuts Lopez)