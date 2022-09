Bong mamimigay ng kotse, motor, datung sa mga fan

Ayaw paawat si Sen. Bong Revilla, Jr. sa pamimigay ng biyaya.

Kunsabagay, ramdam mong sabik na sabik na ang mga fan ni Bong sa nalalapit niyang ‘Alyas Pogi Birthday Giveaway’ na bahagi ng selebrasyong gaganapin 6 ng gabi, Linggo, Setyembre 25, 2022.

Sa kaniyang ika-56 kaarawan, pangungunahan ni Sen. Bong sa isang live program ang ‘Alyas Pogi Birthday Giveaway. ’

Mapapanood ito sa www.facebook.com/bongrevillajr.ph.

Makakasama niya rito ang asawang si Lani Mercado-Revilla at ilan sa pamilya, na magdaragdag-saya sa programa.

Higit sa lahat, inaabangan ang mga ipamamahaging premyong inihanda ni Sen. Bong bilang pasasalamat sa malakas niyang pangangatawan at walang tigil na biyaya – hindi lang sa kalusugan kundi sa kaniyang buong pamilya.

Sa pagtutulungan ng mga sponsor, malalapit na kaibigan, ilang negosyante at iba pa, magbibigay sila ng isang brand new car na highlight ng programa.

Mayroon ding 10 motorsiklo, laptop, cash prizes na P100,000, P50,000, P20,000 at P10,000 sa mga mapipili at hindi bibitiw sa panonood.

Limandaang (500) katao ang mananalo ng tig-iisang libong piso.

Taon-taong ginagawa ni Sen. Bong ang mamahagi ng cash at gadgets. Tradisyon na ng pamilya Revilla na mamahagi tuwing sasapit ang kaarawan ni Alyas Pogi.

“Walang ibang gagawin kundi tumutok sa programa, sumali sa mga palarong madadali lang at may tsansa na kayong manalo ng bagong kotse, mga motorsiklo at marami pang iba,” paliwanag ni Sen. Bong.

Bongga naman!