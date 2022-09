Binida ni PBBM sa UN! ‘Pinas aasenso sa 2023

Tiwala si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos na magiging upper middle-income economy ang Pilipinas sa susunod na taon.

Ani Marcos, “on track” ang bansa sa inaasam na upper middle-income status.

“Despite the challenges of the pandemic and the global economic upheavals, we remain on track to reach upper middle-income status by next year,” lahad ni Marcos sa talumpati niya sa 77th session ng United Nations General Assembly nitong Miyerkoles.

Hanggang nitong 2021, ang gross national income (GNI) per capita ng Pilipinas ay $3,640.

Ayon sa World Bank, kinakailangang $4,256 hanggang $13,205 ang GNI per capita ng isang bansa para maituring na isang upper middle-income economy country.

“With steady investment in food security, public health, education, and other social services, we expect to become a moderately prosperous country by 2040. I am confident that we will achieve this vision,” dagdag ni Marcos. (Issa Santiago)