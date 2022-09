Barbie matindi pantasya kay Dennis

Katuparan ng matagal nang pangarap ni Barbie Forteza ang makasama sa teleserye ang matagal na niyang crush na si Dennis Trillo.

Magkasama ang Kapuso Drama Princess at Kapuso Drama King sa portal fantasy-drama teleserye ng GMA na ‘Maria Clara At Ibarra’. Kasama rin nila ang Asia’s Limitless Star na si Julie Anne San Jose.

Gaganap si Barbie bilang Maria Clara na “Gen Z,” o si Klay, isang estudyante na biglang nagta-time travel sa nobelang Noli Me Tangere ni Gat Jose Rizal.

Kuwento ni Barbie: “Pagpasok ni Clay sa loob ng Noli, doon niya makikilala lahat ng characters. In a way doon magbabago rin ‘yung perspective niya sa buhay, ‘yung pagiging Pilipino niya, ‘yung pananaw niya sa pag-ibig.”

First time nga ni Barbie na makakasama ang matagal na niyang pinagsisigawan na showbiz crush na si Dennis Trillo.

“I’m very proud na finally, naka-work ko na siya. Alam n’yo ‘yan! Ever since siya naman talaga ang gusto kong maka-work, dream do come true!” masayang chika pa ni Barbie na hindi maubos ang kilig kay Dennis. (Ruel Mendoza)