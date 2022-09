Bangkay ng babae siniksik sa ref

Hinihinalang pinatay ng isang Danish ang kanyang asawa at saka isiniksik ang bangkay nito sa loob ng kanilang refrigerator sa Nice, France.

Hindi na nakapalag ang suspek nang arestuhin ito sa kanilang tirahan sa Mandelieu-la-Napoule kung saan din natagpuan ang iba’t ibang klase ng baril na kargado ng mga bala, cocaine at hash noong Linggo.

Sa ulat, nakiusap ang suspek sa dalawa niyang kaibigan na itapon ang refrigerator sa isang landfill. Gayunman, naalerto ang mga ito nang makaamoy sila ng mabaho mula sa nakakandadong ref.

Ikinatuwiran ng suspek na may pinatay siyang aso at isiniksik sa itatapon na ref. Naghinala ang dalawa kaya pilit nila itong tinungkab at doon ay tumambad ang bangkay ng aso sa freezer at katawan ng isang babae.

Lumitaw sa awtopsiya na binaril ang babae. Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pamamaslang ng suspek sa biktima.