Ano kinalaman ng kalikasan sa kalusugan?

“Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko…..” sabi sa awitin, idinadaing ang pananakit sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng ating paligid sa ating kalusugan. Ang tanong sa atin ng isang reader natin ay hindi pa ba sapat ang bigyan pansin ang sariling pangkatauhan para sa kalusugan? Bakit kailangan ko pang pansinin ang kapaligiran, ni hindi ko naman mababago, madumi man o madaming polusyon? Isama na natin ang hirap ng buhay ngayon kaya pati ang nakakain ay limitado na lang. Mayroon pa bang maaaring magawa dito?”

Ang kayaman ng isang bansa ay hindi nakikita sa tunay na yaman nito, kung hindi sa kalusugan ng kaniyang mamamayan. Ito’y narinig ko sa isang talumpati nung ako’y residente pa at nasa training sa pagiging spesyalista. Ang kalusugan ay hindi lang ang pisikal o mental na kundisyon ng isang tao, kundi, ang pagiging ligtas sa anumang karamdaman o aksidente. May limang nakakaapekto nito ayon sa CDC o Centers for Disease Control and Prevention sa US. Kabilang ang genetics (na ipinasa sa ating ng ating mag magulang), ugali natin, pangangalagang medikal, pakikitungo sa mag iba’t ibang tao, at ang impluensya na pisikal at pangkalikasan. Ayon sa isang artikulo ng Regis College sa Weston, Massachusetts, may walong bagay kung paano makaapekto ang ating kapaligiran sa ating kalusugan. Ito ay ang mga sumusunod:

*Kaligtasan sa mga kemikal

*Ang polusyon sa hangin

*Climate change pati na ang mga sakuna na dala nito

*Mga sakit na nanggagaling sa mga mikrobyo

*Walang mapuntahang tulong na madikal

*Mga isyu tungkol sa mga istuktura

*Mababa o mahinang kalidad ng tubig, at

*Pang buong mundo o global na mga isyu nito.

Kaya hindi lang ang pangkatauhan natin ang dapat natin intindihin, kailangan ang kabuuan, kasama pati ang ating kapaligiran. Ayon sa Stride, Australia, isang pahayagan, may mga maaari tayong gawin para makabuti sa ating paligid. Ang mga sumusunod ay:

Umpisahan gumamit na mga natural na alternatibo sa ating mga panlinis, lalo na kung nasanay tayo sa mga kemikal.

Linisin ng mabuti ang ating bahay at paligid ng mabawasan ang mga allergens na nagiging sanhi ng pagubo, pagbahing, at pagluha ng mga mata.

Magayos ng mga silid sa bahay nang hindi magulo. Nadadamay din kasi ang ating pagiisip kung magulo ang makikitang paligid.

Magdagdag ng nature sa buhay. Maglagay ng mga tanim sa loob at labas ng bahay, mas maganda kung makapgtanim para may makain sa katagalan, maglakad sa mga park at hardin ng mas maganda ang simoy ng hangin.

Bawasan ang oras sa cellphone, tv, at gadgets lalo na kung nagwork from home, para hindi manlabo ang mata at manakit ang ulo.

Mag recycle at gumamit ng mga eco-friendly at recyclable na mga gamit. At,

Gawing stress free ang bahay.

Kaunting payo ngunit malaki ang talagang maitutulong hindi lang sa ating sariling kalusugan, pati na sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, at komunidad.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe! Get vaccinated! Get Boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 at IZTV 23, tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing huwebes 1pm) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.