Angeline nambighani sa Miami

Hindi nagpakabog sa ganda ng Miami Beach sa Florida ang kaseksihan ni Angeline Quinto. Pak na pak itong umawra habang namamasyal sa famous beach sa US.

“Summer never ends in Miami,” caption ni Angeline sa kanyang mga sexy beach photo sa Instagram.

Puno ng kulay ang one-piece backless swimsuit na suot ni Angeline. Puwet kung puwet ang laban ng singer-actress dahil karamihan ng shots sa kanya ay nakatalikod.

Kita naman ang ganda at linis ng Miami Beach sa mga kuha ng aktres.

Sing-init naman ng katirikan ng araw ang kaseksihan ni Angeline sa Miami.

Mabibilang na ang singer-actress sa mga hot momma celebrities. Kakapanganak pa lang nitong Abril ni Angeline sa baby boy nila ni Nonrev Daquina na si Sylvio.

Nasa US ngayon si Angeline para sa series of concerts kasama ang BuDaKhel o sina Bugoy Drilon, Daryl Ong at Michael Pangilinan. (Batuts Lopez)