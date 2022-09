Aegis grabe kasikatan sa Tate

Alam mo, Dondon, kapag naririnig ko ang mga kantang ‘Halik’ at ‘Basang-Basa Sa Ulan’ ng bandang Aegis, napapakanta ako kahit sintonado ako, huh!

Kakaiba nga ang dating ng mga kanta ng Aegis at talagang sikat sila lalo na sa mga kababayan natin abroad.

Dahil nga sa kasikatan nila, hindi ako nagtaka nang ikuwento sa akin ng US show producer na si Carnie Bañares na ‘yung SVIP at VIP tickets para sa ‘Aegis Live in Sycuan Casino’ on October 8 ay sold out na.

Tanging ang platinum, gold at silver tickets na lang ang mabibili at nagkakaubusan na rin, ‘noh?!

Ang bongga lang ng Aegis. Ang iba nilang shows din sa US, ang bili rin daw ng tickets.

At least, kahit maraming big names singers and stars na may shows sa US ay hindi nadedehado ang Aegis. Ang dami rin nilang mga fan, kaya naman nakabibilib sila!

Sabi ko nga kay Carnie, gusto kong i-cover ang October 8 Sycuan Casino show ng Aegis sa ZEl Cajun, California (sa may San Diego) at kahit malayo ‘yon sa Los Angeles ay willing akong puntahan ‘yon. Never pa kasi akong nagkaroon ng chance na makapanood ng kahit na anong show ng Aegis.

May pa-meet and greet nga pala sa mga bumili ng SVIP at VIP tickets and I’m sure, parang mga superstar ang dating nila na pagkakaguluhan ng mga fan!

Janine nagluksa, namatayan ng mahal

Ang sweet ng mga fan ni Janine Gutierrez dahil nagpaplano sila ng get together bilang birthday treat sa kanilang idol.

Birthday kasi ni Janine on October 2, kaya sinabihan na nila ako na kung matutuloy ang treat nila sa dalaga, invited daw ako.

Pero sad lang na ngayong malapit na ang birthday ni Janine ay saka naman namatay ang alaga niyang dog for 12 1/2 years.

Sobrang sad nga si Janine, kaya pati ang mga fan niya ay sad din for her.

Hope you will feel good, Janine, lalo na at magbi-birthday ka na.

‘Yun lang!