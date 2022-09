Aaron pasiklab kontra Pirates

PINAGLAYAG ni Aaron Judge ang kanyang 60th home run sa season, sinundan ng game-ending grand slam ni Giancarlo Stanton para kumpletuhin ang five-run, ninth-inning rally ng New York Yankees na tumalo sa Pittsburgh Pirates 9-8.

Isang homer na lang si Judge sa likod ng American League record ni Roger Maris.

Naikot na ni Judge ang bases, dumiretso sa bench nang ipagtulakan ng teammates pabalik ng field para mag-curtain call. Wala siyang nagawa kundi mag-bow sa harap ng 40,157 fans sa Yankee Stadium.

“I really didn’t want to do it,” bulalas ni Judge.

Sa double si Anthony Rizzo, sinundan ng regalong walk kay Gleyber Torres at single ni Josh Donaldson ay napuno ang bases bago pinitik ni Stanton ang homer patungo sa left-field seats. (Vladi Eduarte)