92-anyos na lola sakalam sa COVID bakuna

Naka-wheelchair na lumahok sa PinasLakas campaign ng Department of Health (DOH) ang isang 92-anyos na lola para magpakumpleto ng kanyang bakuna kontra COVID-19 sa Calasiao, Pangasinan.

Ayon sa DOH-Ilocos Region, si Lola Pacita Jovellanos, ng Poblacion West, Calasiao, Pangasinan, ang pinakamatandang senior citizen na tumanggap ng kanyang second booster shot sa paglulunsad ng PinasLakas sa Calasiao Sports Complex noong Setyembre 16, 2022.

Kasama ni Lola Pacita na nagtungo sa vaccination site ang kanyang anak na babae na nagpaturok din ng kanyang second booster.

Sinuri muna ng mga health worker ang matanda bago ito tinurukan ng Pfizer vaccine.

Sinabi ni Lola Pacita na naniniwala siya sa panawagan ng gobyerno na kailangang magpabakuna para maging protektado sa COVID-19.

Ayon kay DOH-Ilocos Regional Director Paula Paz Sydiongco, umaabot sa 2,400 o 78% ng mga senior citizen at 22,000 o 16% indibidwal ang naturukan na ng first booster sa Calasiao na may anim na aktibong kaso ngayon ng COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)