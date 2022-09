Vhong inilipat na ng kulungan

Mula sa National Bureau of Investigation (NBI)-NCR office sa Quezon City ay inilipat ng kulungan si comedian-host Vhong Navarro na kinasuhan ng rape ni Deniece Cornejo.

Nasa NBI-Security and Management Section (NBI-SMS) detention facility na umano ang aktor ayon sa Information Division Chief ng ahensiya na si Nic Suarez at inilipat nitong Martes ng umaga.

Kinumpirma din ito ng abogado ni Vhong na si Atty. Alma Mallonga.

“May kulang na materials but we will definitely file MR (motion for reconsideration) today or tomorrow,” ayon pa kay Atty. Mallonga.

Kumalat na rin ang mga mugshot ni Vhong na kuha mula sa NBI.

Samantala, ang abogado naman ni Deniece na si Atty. Ferdinand Topacio ay masaya sa itinatakbo ng naturang kaso.

“Chilling in Zurich and drinking to Vhong Navarro’s warrant. Congratulations to Ms. Deniece Cornejo. Galing ng lawyer mo,” ayon sa tweet ni Topacio.

May mga ulat din na itinutulak umano ng kampo na Deniece na sa Taguig City Jail makalaboso ang aktor. Dito rin nakulong noon sina Cedric Lee at iba pa dahil sa pambubugbog kay Vhong nang maabutan ito sa condominium ni Deniece noong Enero 2014.

Nanalo ang aktor sa kasong grave coercion laban kina Cornejo at Lee kaya nahatulang mabilanggo nang tatlong taon noong Hulyo 2018. (Batuts Lopez)