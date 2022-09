Vhong himas-rehas sa rape

Nananatili sa kustodiya ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Maynila ang komedyante at TV host na si Ferdinand ‘Vhong’ Navarro matapos itong isyuhan ng warrant of arrest ng korte sa Taguig City para sa kasong rape na isinampa laban sa kanya ng modelong si Deniece Cornejo.

Dahil dito, sinabi ng abogado ni Navarro na si Atty. Alma Mallonga na maghahain sila ng petition for bail sa korte para agad na makalabas ang kanyang kliyente.

Sa ngayon ay wala aniya silang magagawa kundi manatili muna ito sa NBI.

Samantala, dahil sa kinasangkutang kontrobersya ay nadaig na ni Navarro ang mga mas sikat at batang aktor sa paramihan ng follower sa Instagram.

Sa katunayan ay ito na ang most followed Filipino actor sa nasabing social media platform dahil pumalo na sa 7.2 milyon ang follower ng ‘It’s Showtime’ host batay sa kanyang IG nitong Hulyo. Pangalawa si James Reid na mayroong 7.1 milyong follower; ikatlo si Joshua Garcia, 5.1 milyong follower; Daniel Padilla, limang milyon; at Alden Richards na may apat na milyong follower.

Samantala, ikinatuwa ng abogado ni Cornejo na si Atty. Ferdinad Topacio ang mga inisyung arrest warrant sa sikat na celebrity.

Aniya, hakbang na ito para makamit ng kanyang kliyente ang hustisya na walong taon ng naipagkait dito ng hudikatura.

Nitong Lunes ng umaga, nagtungo si Navarro sa NBI Quezon City kasama si Mallonga at asawang si Tanya para sumuko at maglagak ng P36,000 piyansa.

Umaga noong Lunes nang mag-isyu ng arrest warrant ang Taguig City metropolitan trial court Branch 116 para sa kasong acts of lasciviousness at pasado alas-singko naman ng hapon nang magpalabas ng warrant of arrest ang Taguig City RTC Branch 69 sa kasong rape na parehong isinampa ni Cornejo laban kay Navarro noong 2014.

Sa ilalim ng Revised Rules of Criminal Procedure, walang inirekomendang piyansa para sa kasong rape. May parusa itong reclusion perpetua o pagkakakulong ng mula 20 hanggang 40 taon.

Muling nabuhay ang nasabing mga kaso nang baligtarin ng Court of Appeals (CA) ang naunang reso­lusyon ng Deparment of Justice (DOJ) na nagbabasura sa mga kasong inihain ni Cornejo laban sa kome­dyante at TV host dahil sa mga pabago-bago nitong salaysay sa umano’y insidente.

Samantala, sinabi ni Mallonga na wala silang natanggap na resolusyon mula sa korte bagkus ay nag-isyu agad ang mga ito ng warrant of arrest laban sa kanyang kliyente.

Iginiit din nito na hindi si Cornejo kundi ang kanyang kliyente ang biktima dahil ilegal na ikinulong, ginulpi, itinali at pinagbantaan ito ng grupo ni Cedric Lee na umano’y boyfriend ni Cornejo noong Enero 22, 2014.

Gayunman, idiniin ni Mallonga na haharapin nila ang kasong rape na isinampa ni Cornejo.

“We are so ready. We are so eager to get on with this if this is what we need to do. Let’s confront it. Let’s just fight. My request is let us not delay. If you are so ready, you are saying you can prove your case, go ahead and do it,” giit nito.