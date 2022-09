Utang ng ‘Pinas babawasan ni PBBM

Inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na bababa ang debt-to-GDP ratio sa international threshold na 60% pagsapit ng 2025 at 51.2% sa pagtatapos ng kanyang termino sa pagka-pangulo sa 2028.

Sa kanyang talumpati sa New York Stock Exchange, sinabi ni Marcos na maaaring patuloy na bumaba na ang utang ng Pilipinas, lalo na ngayong bumabalik na sa normal ang ekonomiya sa bansa.

“Although our borrowings substantially increased during the pandemic, we continue to reduce the cost of our public debt through judicious debt management. We will reduce the government debt-to-GDP ratio to below 60% by 2025 and further down to 51.2% by the end of my term in 2028,” ayon sa pangulo.

Ang mas mababang ratio ng utang sa GDP ay kumakatawan sa mas mahusay na produksyon ng economic output upang mabayaran ang mga pagkakautang.

Batay sa datos ng Bureau of Treasury, ang natitirang utang ng bansa ay bumagsak sa 62.1% ng ekonomiya noong katapusan ng Hunyo.

Mas mababa ang rate na ito kaysa sa rekord na 63.5% debt-to-GDP ratio para sa unang quarter, kung saan ang pinakamataas ay mula noong 2005.

Sa pagtatapos ng Hulyo na unang buwan sa ilalim ng administrasyong Marcos, ang kabuuang halaga ng natitirang utang ng bansa ay tumaas sa ₱12.89 tril¬yon.(Dolly Cabreza)