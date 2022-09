UAAP Season 85 hitik sa aksiyon

LABING-APAT (14) mula sa kabuuang 22 sports ang nakatakdang ganapin sa pambungad na events para sa pangkalahatang 60 sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 na pangungunahan ng inaabangang pagdepensa ng University of the Philippines Fighting Maroons na pagbibidahan ni Carl Tamayo sa pambungad na men’s basketball tournament simula Oktubre 1 sa Mall of Asia Arena.

Lalaro ang 21-anyos na Gilas Pilipinas member sa kanyang ikalawang taon sa liga para simulang tulungang madepensahan ng Katipunan-based squad ang kanilang kampanya kontra season 84th third placer De La Salle University Green Archers sa tampok na laro sa alas-4:00 ng hapon, matapos ang pambungad na laro ng No. 5 finisher at season host Adamson University Falcons at No. 7 Santo Tomas Growling Tigers sa unang araw sa Sabado sa alas-2:00 ng hapon.

“The rationally is we’re resuming face-to-face classes. With that kind of situation, and as far as we’re concerned we’re back to normal. But, depende pa rin sa regulations na ilalabas, ‘Yun lang naman, kung may restrictions ang DepEd we are bound to follow it,” wika ni league president Fr. Aldrin Suan ng Adamson University kasama si UAAP Executive Director Atty. Rebo Saguisag sa Philippine Sportswriters Association (PSA) online forum na suportado ng San Miguel Corporation, Milo, PSC, POC, Amelie Hotel Manila at PAGCOR, Martes ng umaga.

Kasabayan rin ng men’s basketball ang women’s basketball tourney na ilang taon nang pinagrereynahan ng National University Lady Bulldogs.

Bukod sa paboritong laro ng mga Pinoy na tatagal hanggang Disyembre, sisimulan rin ang kumpetisyon ng chess ngayong Oktubre hanggang Nobyembre, gayundin ang badminton events sa Oktubre 22-Nobyembre 20.

Matutunghayan naman ang table tennis sa Nobyembre 5-27.

Hampasan sa buhanginan ang masisilayan sa beach volleyball tournament simula Nobyembre 19 hanggang Disyembre 10.

Magsisimula naman ang languyan at takbuhan ng swimming events sa Nobyembre 24-27 at athletics sa Nobyembre 30 hanggang Disyembre. (Gerard Arce)