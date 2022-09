Streetboys nanawagan ng hustisya para kay Vhong

Nasa likod ni comedian-host Vhong Navarro ang grupong naging daan upang makapasok siya sa mundo ng showbiz sa gitna ng unos na pinagdadaanan nito ngayon. Ito ang sikat na 90s dance group na Streetboys.

Muli kasing nabuhay ang kontrobersya ng kamiyembro nitong si Vhong kay Deniece Cornejo. Nabuksan muli ang kaso dahil sa apela ni Deniece sa Court of Appeals hinggil sa reklamo nitong rape kontra sa “It’s Showtime” host.

Nanawagan ang Streetboys ng hustisya at suporta para kay Vhong sa pinagdadaanan nito ngayon.

“Let’s all share this thread to show our support to brother Vhong Navarro. We need your help na mabigyan sya ng hustisya. Matagal namin kakilala si Vhong at naniniwala kaming buong grupo na sya ay inosente.

“Please use this photo to show our support. Paki- repost sa wall or gawin nyong profile picture kayo na po ang bahala. Kailangan nya ang ating mga dasal at suporta. Magsama-sama tayong magdasal na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa ating pinakamamahal na kaibigan.

“Taos puso kami nagpapasalamat in advance sa inyong mga walang sawang pagmamahal. Mabuhay kayong lahat. And God be with you and your family,” ayon sa Facebook page nila.

May pa-hashtag pa silang #webelievevhong at #justiceforvhong.

Ilan sa mga miyembro ng Streetboys sina Jhong Hilario, Spencer Reyes, Maynard Marcellano, Joey Andres, Chris Cruz, Michael Sesmundo, Joseph De Leon, at Nicko Manalo.

Nitong Lunes ay naglabas na ng warrant of arrest para kay Vhong sa kasong act of lasciviousness ngunit nakapagpiyansa agad ang aktor ng P36,000. Isang kaso pa na mas mabigat ang epekto sa career ni Vhong ang rape case nito kay Deniece, dahil isa itong heinous crime kaya malaki ang posibilidad na no bail ito.

Kapag inilabas na ang warrant of arrest sa kasong rape kontra kay Vhong ay maaaring sa kulungan na ang diretso nito. (Batuts Lopez)