Starinmydreams inilabas ang tulin

NASIKWAT ni Starinmydreams ang korona sa 2022 Philracom Imported/Local Challenge Race na inilarga sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite nitong Linggo.

Sinakyan ni class A rider Oneal Cortez, inirehistro ng anak nina Super Save at Boy Crazy na si Starinmydreams ang tiyempong 2:40.4 minuto sa 2,400-meter race sapat upang hamigin ng owner nito ang P600,000 premyo.

Ang nasabing stakes race ay pagpupugay sa mga ambag ni Henry Cojuangco sa industriya ng karera habang ito rin ang pinakamahabang distansiya na naisagawa sa karerahan.

Dumiskarte si Oneal sa largahan, ipinuwesto nito si Starinmydreams na pag-aari ni LA Sevilla sa bandang likuran, hinayaan nitong mag-ubusan ng lakas sa unahan sina Shastaloo at American Factor.

Papasok ng far turn ay humabol na si Starinmydreams sa unahan at nakapanabayan nito si Time For Glory.

Parang posteng nilampasan nina Starinmydreams at Time For Glory ang mga nauupos na sina Shastaloo at American Factor l, pagsungaw ng rektahan ay nakuha na ng winning horse ang unahan.

Nagwagi si Starinmydreams ng may kalahating kabayo ang agwat sa pumangalawang si Time For Glory sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)