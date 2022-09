Series of shows nina Ate Gay, Boobay sa Canada naudlot sa problema sa visa

Sobrang excited pa naman sina Ate Gay at Boobay na mag-perform sa mga kababayan natin sa Canada. Pero, dahil sa tagal nang pag-isyu ng work visa, hindi na nga ito natuloy.

Inanunsiyo na nga ng producer sa Canada na hindi na ito matutuloy ngayong Setyembre, Oktubre.

โ€œDue to circumstances beyond our control, weโ€™re getting in touch to let you know that “๐€ ๐๐ˆ๐†๐‡๐“ ๐Ž๐ ๐‹๐€๐”๐†๐‡๐“๐„๐‘ ๐–๐ˆ๐“๐‡ ๐€๐“๐„ ๐†๐€๐˜ ๐€๐๐ƒ ๐๐Ž๐Ž๐๐€๐˜” ๐“๐Ž๐‘๐Ž๐๐“๐Ž, ๐Œ๐Ž๐๐“๐‘๐„๐€๐‹, ๐€๐๐ƒ ๐‘๐„๐ƒ ๐ƒ๐„๐„๐‘ will be rescheduled for FEBRUARY instead.

โ€œAn avoidable circumstance occurred in the Philippines for that reason, we have no choice but to postpone.

โ€œBut we have some good news A NIGHT OF LAUGHTER WITH ATE GAY AND BOOBAY” will be having another Provincial show soon in the Philippines and we will share their Live Performance on ๐ ๐ ๐‹๐ˆ๐•๐„.

โ€œThanks for your patience. Weโ€™ll be in touch with more information soon.

If you have any questions or concerns, please get in touch here: i๐ซ๐ข๐ž๐ค๐ข๐๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฉ๐ก@๐ ๐ฆ๐š๐ข๐ฅ.๐œ๐จ๐ฆ,๐ง๐ข๐๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ญ๐š@๐ ๐ฆ๐š๐ข๐ฅ.๐œ๐จ๐ฆ, ๐๐š๐ง๐ง๐ฒ๐๐จ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฆ๐๐œ@๐ ๐ฆ๐š๐ข๐ฅ.๐œ๐จ๐ฆ,+๐Ÿ ๐Ÿ’๐Ÿ๐Ÿ” ๐Ÿ–๐Ÿ“๐Ÿ• ๐Ÿ๐Ÿ–๐ŸŽ๐Ÿ•, ๐š๐ง๐ +๐Ÿ”๐Ÿ‘๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ—๐Ÿ’๐Ÿ—๐Ÿ๐Ÿ•๐Ÿ“๐ŸŽ๐Ÿ‘.

God Bless!โ€ sabi ng Iriekid Production.

โ€œSa tagal ng visa ng Canada nganga ako Sept. and October. May mga taga-Canada embassy ba dito? Bat antagal? Sayag mga shows na pumapasok hindi ako maka-oo. Madami sana ako October,โ€ sambit ni Ate Gay noon. (Dondon Sermino)