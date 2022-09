Scherzer walastik pagbalik mula injury

SUMAKAY ang New York Mets sa perfect game ni Max Scherzer sa loob ng six innings para kubabawan ang Milwaukee Breweres 7-2 nitong Lunes.

Sa unang pagkakataon sa nakalipas na anim na seasons, biyaheng postseason ang Mets.

Bago ang laro ay nilagay sa active roster si Scherzer mula sa injured list, naka-strike out ng siyam. Bumato lang ng 68 pitches ang 38-year-old right-hander.

Pumitik si Pete Alonso ng three-run homer at sinelyuhan ng New York ang isa sa tatlong National League wildcards.

“This is what you play for,” bida ni Scherzer, nagarahe ng 16 days. “You play the game to go to the postseason.”

Pagkatapos ng final out, nagpakuha ng group photo at nag-selife ang players sa field. Sa clubhouse, bitbit ni Scherzer ang Ace of Spades champagne habang umiinom sa Gatorade paper cup. (Vladi Eduarte)