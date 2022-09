Sanya, Kakai wagi ng P1.2M sa game show ni Billy

Ang dami ngang humingi ng balato kina Sanya Lopez, Kakai Bautista, dahil sa pagwawagi nila ng P1,144,935 sa ‘The Wall’ ni Billy Crawford.

“Yayamanin yarn!”

“Congratulations Sanya Lopez and Kakai Bautista for winning P1,144,935! Sino kaya ang susunod na magiging milyonaryo? Catch #TheWallPhilippines every Sunday, 3:35 PM!” sabi sa post ng Kapuso PR Girl.

Well, ang husay nga ng tandem ng dalawa, at talagang nasungkit nila ang inaasam na milyon.

Kaya ang mga fan, kanya-kanyang hirit sa dalawa na sana ay mabiyayaan din sila.

Heto nga ang hirit nila:

“Beke naman Sanya at Kakai! Kahit P150 lang pang-turon. Hahahaha!”

“Suwerte ng friendship niyo. Panalo na kayo sa rating sa First Yaya, panalo pa kayo sa game show, ha!”

“Sana all magaling sa game show. Sarap kaibigan nina Kakai at Sanya, daming datung.” (Dondon Sermino)