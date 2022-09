‘Ruru nagbunyi’ ‘Lolong’ hindi mapatumba ni ‘Darna’

Feeling high ang Kapuso actor at bida ng Lolong na si Ruru Madrid. Ang haba ng emote nito sa kanyang Instagram account dahil tila overwhelmed sa nararamdaman at sa tagumpay ng teleserye.

Sabi ni Ruru, hindi raw niya mapigilang maiyak kapag may nagpapadala sa kanya ng picture o video na ginagaya ang role niya ng mga anak ng mga ito.

Bahagi ng caption ni Ruru sa IG, “Ang sarap sa puso na ang lahat ng aming pinaghirapan ay unti-unti ng nagbubunga.

“Hindi ko mapigilang na maluha sa tuwing may mga magulang na nagpapadala sa akin ng mga pictures at videos na kanilang mga anak kung saan ginagaya nila ang karakter na aking ginagampanan na si Lolong. Minahal po namin nang husto ang programa na ito. Sa kabila ng mga hirap at pagsubok na dinanas namin, wala po ni isa sa amin ang sumuko.”

At nagpasalamat si Ruru sa Gawad Pilipino Awards dahil sa parangal na ibinigay raw sa Lolong bilang Best Primetime Serye.

Ang Lolong ay finale week na sa isang Linggo at in fairness kay Ruru, naging masalimuot man ang mga pinagdaanan ng serye, naging mabunga naman ang kinahinatnan.

Obviously, very proud sa kanya ang girlfriend na si Bianca Umali at may pa-rose symbol na comment. At puro congratulations na sa ilang artista at mga netizens.

Well, hindi nga mapatumba ni Darna si Lolong, ha!

Marcus Adoro ‘wag isama sa ‘E’ concert

Marami ang natuwa na finally, magkakaroon na ng katuparan ang Eraserheads reunion concert. Sa December 22 ng taong ito sa SMDC Festival Grounds magaganap.

Napakaraming fan ng Eraserheads na sobrang tagal nang wini-wish na magkasama-samang muli ang banda. At kasunod ng announcement ng apat na miyembro, ang pagpo-post naman ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards na mukhang may malaking partisipasyon pala siya sa concert.

Later on, nalaman namin na isa si Alden sa investor ng reunion concert.

Sa isang banda, sa kabila ng sobrang daming na-excite at natuwa, ano kaya ang gagawin nina Ely Buendia na siyang leader ng banda at iba pang miyembro at organizers nito?

May pakiusap ang ilang netizens na ‘wag na raw isama sa grupo si Marcus Adoro. Kung matatandaan, ang anak nito na si Syd Hartha Chua ay naglabas ng diumano’y pang-aabuso mula sa ama.

Ilan sa mga comment ng netizens; “Deplatform abusers and sex offenders!

“No to Marcus Adoro!”

“No one is going until the abuser is removed from the band #Eraserheads.”