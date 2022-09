Quizon kampeon sa Angeles Chess

TUMULAK ng dalawang sunod na draw sa last two rounds si IM Daniel Quizon upang sikwatin ang titulo sa Angeles City FIDE Rated Chess Festival Open na nilaro sa Angeles City.

Nakipaghatian ng puntos si 18-year-old Quizon kina IM Ronald Dableo at NM Darry Bernardo sa eighth at ninth round upang ilista ang walong puntos sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System.

Humarurot ng pitong sunod na panalo si Quizon, kabilang sa tinalo niya si top seed NM David Elorta.

Nakalikom ng tig-7.5 points sina Bernardo, Kevin Arquero at NM Dale Bernardo, subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay itinanghal na second placer ang una.

Third palce si Arquero, fourth si Dale habang fifth place si Elorta na may pitong puntos. (Elech Dawa)