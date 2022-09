Piso lagapak sa bagong all time low

Bumagsak ang piso sa panibagong pinakamababa nito sa kasaysayan kahapon.

Nagbukas ang piso sa palitan na P57.40 sa dolyar, pareho ng closing nito nung Lunes at bahagya pang lumakas hanggang P57.355.

Nadulas ang piso sa bagong all time low na palitan na P57.50 ngunit nagsara ito sa palitan na P57.48, ang pinakamababa sa kasaysayan.

Ayon sa Bankers Association of the Philippines, umabot sa $967 milyon ang palitan at nag-average ang piso sa palitan na P57.42.

Tatlong linggong sunod sunod nang bumabagsak ang piso sa bagong all time lows.

Bumabagsak ang piso sapagkat mas kaunti ang pumapasok na dolyar sa bansa kaysa sa luma-labas. Kumikita ng dolyar ang ekonomiya mula sa exports at remittances ng mga overseas Filipino worker ngunit lumalabas naman ang dolyar dahil pinambabayad ito sa mga iniimport ng bansa at sa mga utang sa ibang mga bansa.

Ngayong taon, inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na aabot sa $8.4 bilyon ang kabuuang lalabas sa ekonomiya. (Eileen Mencias)