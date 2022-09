Pinoy UFO encounter

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo atin pa ring pag-usapan ang UFO encounters sa Pilipinas. May mga kababayan tayong nagpatotoo nang umere tayo sa Gabi Ng Misteryo nitong Sabado, 10-11PM.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang totoo!”

Nakausap natin sa programa si Zaldy Vilches at mismong siya ay personal ding nakakita ng UFO na para sa kanya ay sobrang liwanag na hugis bilog ng makita niya sa kalangitan.

Misteryo: “Nung nakita mo itong UFO na ito gaano siya kataas?”

Zaldy: “Lampas sa ulap yung UFO nang makita ko.”

Misteryo: “Noong nakita mo ito at sobrang liwanag, hindi naman kaya nagre-reflect sa kanya ang liwanag ng araw kaya’t lalu pa siyang lumiwanag nang makita mo?”

Zaldy: “Mukhang hindi ganun kasi yung nakikita kong light I think from within. Kasi iba yung liwanag niya. Kung sa Sun galing ang light yellowish di ba pero ito puting-puti ang kulay.”

Misteryo: “Noong makita mo ito disc-shaped ba siya o pabilog?”

Zaldy: “3-dimensional kasi pagkatingin ko parang round siya eh. Spherical shape siya.”

Misteryo: “Kasing bilog ba siya o hugis-platito?”

Zaldy: “Parang bola yung pagkabilog niya.”

Misteryo: “Kailan niyo nakita ito

Ka Zaldy?”

Zaldy: “Mga 2009.”

Misteryo: “Ano pa yung mga sumunod na encounter niyo?”

Zaldy: “Yung isa pang encounter ko nasa beach kami noon kasama ang friend ko. Gabi yun nakahiga kami at nakatingin sa langit. Ayun nakita namin yung parang star na iyon sa Orion’s Belt pero hindi ito kasama sa tatlong stars ng Orion. Nakita namin bigla itong gumalaw nag-cross masyado lang malayo kaya hindi ko sigurado kung UFO o alien ship yun.”

Misteryo: “Oo nga sobrang layo nun. Pero yung nakikita mong nag-cross siya sa Orion’s Belt eh unusual yun di ba?”

Zaldy: “Sabi nga ng friend ko baka naman shooting star yun. Pero sabi ko kung shooting star yun mas mabilis dapat.”

Habang nasa kainitan ng usapan namin ni Zaldy ay napamessage si Levi Mira at Heto ang testimonya niya sa UFO encounters niya: “2018 san diego california, 8pm nasa filipino supermarket po ako, marami pong tao mostly pinoys nakakita kami fleet of ufo.. di ko lang navideohan biglang nawala agad..”

