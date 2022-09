Pia kabado na sa New York Marathon

Habang papalapit nang papalapit ang November 6, nakakaramdam ng kaba, takot si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach!

Kasi nga, sasabak siya na New York City Marathon, na first time niyang gagawin sa buong buhay niya.

“Less than 2 months before @nycmarathon. I’m not gonna lie. I get nervous when I think about Nov 6. Any running advice from marathoners would be really helpful. I mean, what do you even wear? Do you wear your name on your shirt? A flag? I’m so clueless,” sabi ni Pia.

“When it comes to my training naman, I have coach @gabbrosario training me everyday. We started early this year and his goal for me is to finish strong. Ayaw namin na maglakad ako.

“42kms! Lord kaya ko to,” dugtong na chika pa ni Pia.

At siyempre, sinuportahan siya ng kapwa beauty queen na si Charlene Gonzales, na sanay na sanay na ring sumabak sa mga marathon sa ibang bansa.

“You can do it!” sabi ni Charlene kay Pia.

Bongga naman ng mga beauty queen, pati sa pagtakbo, palaban! (Dondon Sermino)