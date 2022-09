Omicron variant gumapang sa NCR

Lumobo ang bilang ng Omicron subvariants na BA.5 sa National Capital Region(NCR) matapos na makapagtala ang Department of Health (DOH) ng 126 bagong kaso dito.

Ito ay kabilang sa 688 bagong kaso ng Omicron BA.5 na kasama sa may 814 karagdagang kaso ng Omicron subvariants na-detect ng DOH sa bansa.

May na-detect rin na 16 na BA.4 at 110 ang nasa ilalim ng kategoryang “other sublineages-.”

Bukod sa NCR may 104 ang mula sa Region 6; 75 sa Region 2; 73 sa Cordillera Autonomous Region (CAR); 56 sa Region 4A; 54 sa Region 12; 50 sa Region 1; 37 sa Region 3; 25 sa Region 9; 18 sa Region 7; 17 sa Region 4B; 16 sa Caraga; 15 sa Region 5; anim sa BARMM; tig-dalawa sa Regions 10 at 11; at isa mula sa Region 8.

Nabatid na sa naturang bilang 677 ang local cases habang 11 naman ang returning overseas Filipino workers.

Habang ang mga bagong sapol ng BA.4 ay pawang local cases. Ang 12 dito ay mula sa Region 12; dalawa ang mula sa NCR at tig-isa ang mula sa Regions 5 at 7. (Juliet de Loza-Cudia)