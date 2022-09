Moira nakabuo ng kanta dahil kay Ogie

Sa isang upuan ay nakabuo ng piyesa ng kanta sina Ogie Alcasid at Moira dela Torre habang nasa harap ng piano.

Pinost ni Moira sa kanyang Instagram ang sneak peak sa posibleng bago niyang single na tiyak na aabangan ng mga fans.

“Finished another song at the Alcasids last night w/ the help of my tito @ogiealcasid who humbly asked me ‘may I?’ and played the piano for me.

“What a dreaaam! LYSM Tito Ogss. Thank you,” pasasalamat pa ni Moira sa mister ni Regine Velasquez.

“Ano ba ang aking halaga..bat bigla ka na lang nawala,” parte ng lyrics ng nabuong kanta ng dalawa.

“Wow. That’s crazy!” sabi na lang ni Ogie dulot ng paghanga sa talento ni Moira. Napayakap naman ng mahigpit ang huli sa tuwa.

Saksi pa nga umano ang asawa ni Chito Miranda na si Neri Naig sa tandem ng dalawang OPM singers habang binubuo ang naturang kanta.

“Nakakakilabot at na-witness ko ang pagbuo ng bagong kanta ni @moiradelatorre kagabi. Ang sakit-sakit.

Nakakapangilabot. Ang ganda-ganda. Tagos sa puso. Na-LSS na nga ako, haha!” kuwento ni Neri sa kanyang IG.

Sariwa pa din kay Moira ang sakit ng paghihiwalay nila ng asawang si Jason Marvin. Kaya ramdam ng mga netizen na ang mga susunod na kanta ng singer ay puno ng kalungkutan at hinagpis. (Batuts Lopez)