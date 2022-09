Michelle, Akari tinaob Ateneo

KAHIT exhibition game lang ay ibinuhos pa rin ng bagong Premier Volleyball League club na Akari Power Chargers at ng UAAP Season 84 third placers Ateneo ang kanilang husay nitong Linggo sa USLS Coliseum sa Bacolod City.

Nasagad sa fifth set ang bakbakan kung saan inakbayan nina Michelle Cobb, Trisha Genesis, Lycha Ebon, Janine Marciano, Geneveve Casugod at Krich Macaslang ang Akari upang kalusin ang UAAP Season 84 third placers Ateneo, 25-27, 25-21, 22-25, 25-18, 15-12.

Naghabol ang Chargers mula sa 1-2 set deficit para gilitan ang Blue Eagles sa harap ng mahigit 4,000 fans na nanood sa loob ng Bacolod venue.

Dahil sa tagumpay ng friendly match bilang parte ng build up ng dalawang team, hinayg ni Bea Tan, organizer ng GRID Athletic Sports na magkakaroon ulit ng exhibition match sa susunod na buwan.

Ang kasayahan ay bilang selebrasyon ng Masskara Festival kung saan maghaharap ang UAAP squads University of Santo Tomas at Ateneo sa October 9 sa USLS Coliseum.

“Everyone is very excited to see two UAAP teams to headline the event for the Masskara festival this October,” saad ni Tan.

Muling maghaharap ang Tigresses at Blue Eagles, huli nilang naglaban sa Season 84 step-ladder semis noong Hunyo. (Elech Dawa)