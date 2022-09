Metro Manila baha sa habagat, klase sinuspinde

Lumubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila bunsod ng walang patlang na pag-ulan dulot ng habagat dahilan para suspendihin ang mga klase sa lahat ng antas sa ilang pampubliko at pribadong eskuwelahan kahapon ng umaga.

Kabilang sa mga nagsuspinde ng klase ang mga eskuwelahan at unibersidad sa Malabon, Muntinlupa, Valenzuela, Navotas, Marikina, Caloocan, Las Piñas City at ang University of the Philippines Diliman (UPD).

Magkakasunod na nagdeklara ng walang pasok sa nasabing mga lungsod upang makaiwas ang mga mag-aaral sa panganib ng baha sa gitna ng tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa.

Samantala, nag-usad pagong ang daloy ng trapiko dahil sa mabilis na pagtaas ng baha simula alas-8:30 ng umaga ang southbound ng EDSA-POEA, MIA-Domestic, southbound ng EDSA-Ortigas sa harap ng POEA, northbound ng EDSA-Ortigas gayundin ang northbound ng E. Rodriguez-Araneta.

Ayon naman kay weather specialist Aldczar Aurelio, patuloy na makararanas ng pag-uulan ang malaking bahagi ng Luzon hanggang ngayong araw dahil sa aktibong hanging habagat.

Kabilang aniya sa mga apektadong lugar ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Bataan at Zambales. (Betchai Julian/Tina Mendoza)