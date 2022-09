Laguesma lusot na Labor chief

Kinumpirma na ng Commission on Appointment (CA) ang ad inter appointment ni Atty. Bienvenido Laguesma bilang kalihim ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Si Bacolod City Representative Greg Gasataya, chairman ng CA panel ang nag-sponsor ng rekomendasyon para aprubahan ang appointment ni Laguesma sa plenaryo.

Kinilala ni Gasatava ang malinis public record ni Laguesma kung naging mediator at arbiter ito sa administrasyon ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.

Naging Labor secretary din sa is Laguesma noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong President Joseph ‘Erap’ Estrada. (Dindo Matining)